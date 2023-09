ONU:Vaticano reforça apoio à integridade territorial da Ucrânia

CIDADE DO VATICANO, 21 SET (ANSA) - O Vaticano declarou na noite da última quarta-feira (21) que apoia "plenamente a integridade territorial da Ucrânia", país invadido pelo regime do presidente da Rússia, Vladimir Putin, desde o dia 24 de fevereiro de 2022.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais do Vaticano, monsenhor Paul Richard Gallagher, disse que a Santa Sé "continua a empenhar-se em iniciativas humanitárias destinadas a aliviar o sofrimento da população ucraniana, especialmente dos mais fracos e mais vulneráveis".