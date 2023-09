Político acusa museu de 'racismo contra italianos e cristãos'

"Christian Greco, diretor do Museu Egípcio de Turim, faça um gesto de dignidade e se demita. Faremos de tudo para removê-lo e pedimos ao ministro da Cultura [Gennaro] Sangiuliano que o remova se ele não se demitir", disse Crippa, em entrevista a Affaritaliani.it.

"Alguns anos atrás, Greco decidiu um desconto só para cidadãos muçulmanos e eu pedi aos cidadãos que protestassem inundando a central telefônica com ligações. Ele me denunciou, fui condenado em primeiro grau e absolvido em segundo, vencendo a causa", relatou.

O dirigente partidário classificou o chefe do museu como "um diretor de esquerda": "Deu desconto só para os muçulmanos e nunca para quem professa outras religiões. Deve ser retirado imediatamente".

Procurada pela ANSA, a diretora da instituição, Evelina Christillin, respondeu: "Em pleno respeito a todas as opiniões políticas e do trabalho preciso e profissional dos veículos de imprensa, queremos pedir, com tranquilidade e educação, que possamos continuar nossa atividade com esforço e em silêncio".

"Nos espera um ano muito intenso para celebrar, em 2024, o bicentenário do Museu Egípcio, excelência italiano no mundo. E queremos fazê-lo com consciência e rigor, como homens e mulheres de cultura. Qualquer discussão que saia desse âmbito não é e não deve ser de nossa competência", completou.

O ataque frontal de Andrea Crippa surpreendeu até mesmo dentro de seu partido, mas não é a primeira polêmica envolvendo Christian Greco.