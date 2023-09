Projeto 'Made in Italy' promove cidades do artesanato no Airbnb

SÃO PAULO, 21 SET (ANSA) - A Confederação Nacional do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas (CNA) da Itália anunciou uma parceria com a plataforma de aluguéis breve Airbnb para ajudar os hóspedes a descobrir as cidades artesanais das regiões italianas do Vêneto, Toscana e Sicília.

A campanha, denominada "Made in Italy", conta com o patrocínio do Ministério do Turismo e visa promover e valorizar o artesanato italiano através da rede de anfitriões, que se tornarão embaixadores da beleza dos municípios.