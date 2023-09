Renda de planos da TIM Brasil será revertida para ONG

Vale destacar que a instituição atua em mais de cinco mil comunidades em 25 estados brasileiros, além de ter uma rede como 1,1 mil ONGs.

A parceria entre a TIM Brasil e a Gerando Falcões também terá projetos de empregabilidade, com o objetivo de reduzir os índices de desemprego nas comunidades onde a organização atua.

"Sabemos que a conectividade tem o poder de transformar a vida das pessoas. Já lideramos alguns movimentos inovadores, mas a conexão entre a TIM e a Gerando Falcões é um encontro de propósitos. A partir de agora, parte do lucro do nosso principal plano será investido na ampliação da capacitação das pessoas das comunidades. Além de oferecer oportunidades de trabalho, vamos potencializar com o 5G a inclusão produtiva nas favelas", disse o CEO da TIM, Alberto Griselli.

As primeiras turmas reúnem cerca de 100 pessoas, que recebem capacitação técnica e comportamental para formar profissionais de vendas em telecomunicações. Quem se formar ganha uma bolsa auxílio de R$ 400 e pode participar de processos seletivos para vagas nas lojas da operadora.

"Um dos nossos objetivos com essa parceria de sucesso é transformar a vida dos moradores da favela e empoderá-los com acesso à internet de qualidade e gratuita que viabilize informação, otimização dos estudos e recolocação profissional online, além das que já estamos promovendo por meio do programa de empregabilidade", afirmou Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões. (ANSA).