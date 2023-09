TIM treina militares da Marinha na Estação Antártica do Brasil

A Eacf tem antenas com sistema anticongelamento e redundância energética, minimizando o risco de interrupção dos serviços.

Segundo a TIM Brasil, garantindo presença permanente do Brasil desde 1984, Ferraz é um importante centro de pesquisa brasileiro no continente e responsável por estudos de biodiversidade, mudanças climáticas, geodinâmica, entre outros.

No treinamento da TIM, os agentes da Marinha conheceram as instalações do LAB TIM e a planta de testes situada em Guaratiba Valley, no Rio de Janeiro.

Para a empresa, a visita reforça o laço de cooperação e destaca a importância dessa parceria para os desafios do Brasil Antártico. (ANSA).

