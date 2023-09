Vincenzo Montella é anunciado como novo técnico da Turquia

ROMA, 21 SET (ANSA) - A Federação Turca de Futebol (TFF) anunciou nesta quinta-feira (21) a contratação do técnico italiano Vincenzo Montella, que estava sem clube desde junho.

O ex-atacante da Roma assumiu a função no lugar do alemão Stefan Kuntz, demitido ontem (20) depois de sucessivos resultados que não agradaram a entidade máxima do futebol do país.