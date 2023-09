Xi Jinping se reunirá com presidente da Síria em Jogos Asiáticos

Além do presidente sírio, Xi também deverá se encontrar com outros líderes durante a abertura do evento esportivo, segundo a rede estatal CCTV, como do Camboja, do Kuwait e do Nepal.

O mandatário chinês organizará "um baquete de boas-vindas e atividades bilaterais para líderes estrangeiros que visitarão a China", explicou a emissora.

Os Jogos Asiáticos, que são uma espécie de Olimpíadas do continente, deveriam ser disputados em 2022, mas foram adiados devido às rígidas regras de Pequim para evitar a disseminação da Covid-19.

Centenas de atletas de diversas nações participarão do evento, cuja primeira edição foi realizada em 1951, na Índia, e reúne dezenas de modalidades, que vão dos tradicionais futebol, atletismo e natação até e-sports, sepak takraw e kurash. (ANSA).

