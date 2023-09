Casa da atriz italiana Ida Di Benedetto é assaltada em Nápoles

Tanto a artista de 78 anos quanto o político, que possui 86, passam bem depois do crime.

"Alguém entrou no meu quarto pela manhã e nos trancaram lá dentro. Eu percebi e saí para a varanda, gritei e a princípio ninguém me ouviu. Uma senhora me notou e lançou o alarme. Quando a polícia chegou, eles nos ajudaram a sair. Estou apavorada, sofro de claustrofobia e é a terceira vez que sou assaltada.

Estou cansada. A cidade está abandonada, eu vou embora", afirmou a atriz em entrevista à ANSA. (ANSA).

