Chanceleres de Brasil e Rússia analisam guerra em encontro em NY

Os diplomatas "discutiram a necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU e os próximos passos do processo, que vem recebendo renovado impulso. Trataram também do atual estágio da guerra na Ucrânia", informou o Palácio do Itamaraty.

O Brasil defende um cessar-fogo imediato e um "clube de países" , com China e Índia, para estabelecer o diálogo entre Ucrânia e Rússia.

No encontro, Vieira e Lavrov "trataram da retomada do calendário de mecanismos de contato de alto nível entre os dois países e dialogaram sobre a coordenação de posições para as presidências brasileira do G20 e russa dos BRICS, ambas em 2024", acrescentou a nota.

Recentemente, Lula afirmou ser a favor da visita do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao Rio de Janeiro para participar da cúpula dos BRICS em novembro de 2024, apesar de o mandatário russo ter uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI). (ANSA).

