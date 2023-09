Comandante do Exército repudia suposto apoio golpista da Marinha

(ANSA) - BRASILIA, 22 SET - O comandante do Exército brasileiro, general Tomás Paiva, rejeitou a possibilidade de um golpe de estado após as revelações feitas pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre um plano golpista discutido em novembro de 2022 com a cúpula das Forças Armadas.

"A inexistência do golpe é um dever, não existe essa possibilidade constitucional. Isso tem que ser tratado como coisa inexequível. A gente tem que caminhar para que isso não seja parte de qualquer possibilidade", afirmou o general Paiva na noite desta quinta-feira (21) em entrevista à CNN Brasil.