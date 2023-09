Ex-craques de Itália e Brasil jogarão amistoso na Coreia do Sul

SÃO PAULO, 22 SET (ANSA) - Diversos ex-jogadores históricos da Itália, do Brasil e da Coreia do Sul disputarão no dia 21 de outubro um triangular amistoso em Goyang.

O Racing City Group Korea divulgou nesta sexta-feira (22) a lista dos ex-atletas que participarão das partidas. Os italianos Francesco Totti e Paolo Maldini estiveram em Seul para uma coletiva de imprensa sobre o "Legend All-Star Game".