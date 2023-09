Futebol italiano homenageará Napolitano com 1 minuto de silêncio

"Extraordinário torcedor da Azzurra, Napolitano exaltou os seus valores e compartilhou a sua paixão e emoções com todos os italianos em diversas ocasiões. Para todos nós, ele sempre será o presidente campeão do mundo", disse Gabriele Gravina, chefe da Figc.

A quinta rodada da Série A da Itália, por exemplo, começou hoje com os jogos entre Lecce vs Genoa e Salernitana vs Frosinone. Os restantes dos duelos serão disputados no próximo sábado (23) e domingo (24).

Na esteira da Figc, o presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, convidou as federações esportivas do país a respeitarem um minuto de silêncio em todos os eventos esportivos que acontecerão nos próximos dois dias para recordar Napolitano.

No futebol italiano, o ex-mandatário campano é lembrado por estar na presidência do país na conquista do tetracampeonato mundial em 2006, na Alemanha. Em Berlim, ele foi até o vestiário da Azzurra e ergueu a taça da Copa do Mundo junto com Fabio Cannavaro e Marcello Lippi. (ANSA).

