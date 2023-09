Giorgio Napolitano: o 1º presidente a ser eleito por 2 vezes

Um dos elementos característicos de seu mandato foi a tentativa de falar para toda a Itália, acalmar o confronto entre as correntes (começando com as do Partido Democrático), promover o diálogo entre as forças políticas no interesse do país.

Uma tarefa nada fácil durante os turbulentos anos de seus mandatos. Os dois primeiros dos quais foram passados monitorando as arritmias que mantinham o governo Prodi constantemente no fio da navalha. Até a queda e o retorno do Cavaliere ao Palácio Chigi.

Os três anos seguintes foram dedicados ao esforço de conter o ativismo de Berlusconi, evitando que, primeiro as furiosas controvérsias sobre as leis ad personam (vistas como feitas para beneficiá-lo), e depois os escândalos sexuais minassem a solidez das instituições.

O que fez tentando não fazer concessões à centro-direita, mas preferindo a arma da persuasão moral ante a muito mais disruptiva possibilidade de devolver os assuntos ao Parlamento.

Mas o momento que o colocará na história como "rei Giorgio" (como o New York Times o coroou) foi aquele quando, em novembro de 2011, Mario Monti foi levado para o palácio Chigi.

Evitando o default, a Itália, no entanto, não consegue evitar a recessão. A imagem do governo técnico do presidente fica prejudicada.