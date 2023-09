Giovanni Lodetti, multicampeão pelo Milan, morre aos 81 anos

O ex-jogador, que defendeu o Milan entre 1961 e 1970, também jogou na Sampdoria, no Foggia e no Novara ao longo da carreira.

Pela Azzurra, Lodetti foi campeão da Euro de 1968, mas também disputou a Copa do Mundo de 1966, quando a Itália foi eliminada de maneira surpreendente pela Coreia do Norte.

"Um amor infinito pelo Milan, por todos os seus companheiros e amigos rossoneri. Ele correu e lutou, venceu e viveu com a camisa de sua vida. As nossas mais profundas condolências à dona Rita e ao seu filho Massimo pela perda do inimitável Giuanin, nosso inesquecível Basletta", escreveu a equipe italiana.

