Governo alemão planeja financiar ONGs de migrantes na Itália

Segundo o relato, o governo alemão está implementando um "programa de apoio financeiro criado pelo Bundestag (Parlamento alemão) que visa apoiar tanto o resgate civil no mar quanto projetos em terra para pessoas resgatadas no oceano".

"Recebemos vários pedidos de financiamento. Em dois casos, a análise dos pedidos já foi concluída. O desembolso de fundos nestes dois casos é iminente", acrescentou.

Trata-se de um projeto de assistência em terra na Itália a pessoas resgatadas no mar e outro para uma organização não governamental de salvamento marítimo. Cada iniciativa receberia entre 400 mil e 800 mil euros.

"Resgatar pessoas em perigo no mar é um dever legal, humanitário e moral. Tal como as guardas costeiras nacionais, em particular a Guarda Costeira italiana, os socorristas civis no Mediterrâneo central também utilizam os seus navios para salvar pessoas em perigo no mar", concluiu o porta-voz.

Várias ONGs alemãs já realizam missões de resgate de migrantes no Mediterrâneo Central, juntamente com outras instituições da França e Itália. No entanto, o governo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, restringiu as suas atividades ao proibir vários salvamentos marítimos e instruir os navios a desembarcarem migrantes e refugiados resgatados em portos distantes.

Atualmente, a Itália tenta gerir um aumento de 100% na quantidade de chegadas marítimas em 2023, cujo número chegou a 132.832, segundo dados do Ministério do Interior. Ao todo, 1.599 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo Central no mesmo período.