Itália cobra caução de R$ 26 mil para evitar prisão de migrantes

ROMA, 22 SET (ANSA) - Uma garantia financeira de quase 5 mil euros (R$ 26 mil) deverá ser depositada pelos solicitantes de asilo que não quiserem ser retido em um centro até o resultado da avaliação de seu recurso contra a rejeição do pedido.

É o que prevê um decreto do Ministério do Interior publicado nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial, estabelecendo o valor de 4.938 euros que o migrante deverá pagar para garantir, pelo período máximo de detenção (quatro semanas), "a disponibilidade de alojamento adequado no território nacional; o montante necessário para o repatriamento e meios de subsistência mínimos".