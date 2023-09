Itália solicita 4ª parcela de fundo de recuperação à UE

Os principais objetivos do fundo, bancado por meio da inédita emissão de dívida pela Comissão Europeia, são estimular as economias dos Estados-membros no pós-pandemia e torná-las mais ecológicas.

"O pedido de pagamento apresentado pelo governo é o resultado de um trabalho frutífero realizado em plena sintonia com a Comissão Europeia, que no dia 28 de julho de 2023 aprovou a proposta de alteração de 10 objetivos", afirmou Fitto.

Segundo o ministro italiano, a revisão dos objetivos foi definitivamente aprovada pelo Conselho de Assuntos Gerais da UE no último dia 19 de setembro.

O quarto pagamento diz respeito a pelo menos 21 itens que abrangem diferentes reformas nas áreas da inclusão social, contratação pública, bem como medidas de acompanhamento para continuar a implementação das regras já adotadas no campo da justiça e do direito público.

Além disso, incluem digitalização, em particular a transição dos dados da administração pública local para a nuvem, o desenvolvimento da indústria espacial, o hidrogênio verde, os transportes, a investigação, educação e políticas sociais.

No último dia 11, o Comitê Econômico e Financeiro da UE já havia aprovado o envio da terceira parcela do fundo, estimada em 18,5 bilhões de euros. No entanto, de acordo com fontes que acompanham o caso, ainda faltam algumas etapas burocráticas para o desembolso do pagamento. (ANSA).