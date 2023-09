KKR pede mais tempo para fazer oferta por rede da TIM

Em nota, o Grupo TIM disse que o conselho vai deliberar sobre o pedido em uma reunião em 27 de setembro.

A companhia italiana de telecomunicações abriu negociações exclusivas com a KKR em junho passado, como parte dos planos do CEO Pietro Labriola de desmembrar a empresa, separando a rede fixa e a fibra ótica do braço de serviços.

Em agosto, a KKR assinou um memorando com o governo da Itália para o Ministério da Economia também entrar na operação. Naquele mesmo mês, o gabinete da premiê Giorgia Meloni assinou um decreto que destina até 2,2 bilhões de euros para a aquisição de 15% a 20% do braço de rede fixa da TIM.

O memorando entre governo e KKR prevê que o Ministério da Economia, apesar da fatia minoritária, tenha um papel fundamental na definição das escolhas estratégicas da chamada "Netco". (ANSA).

