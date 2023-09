Lula cancela viagens por fortes dores no quadril

O mandatário antecipou nesta quarta-feira (20) seu retorno de Nova York, onde participou na 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Desde que chegou a Brasília na quinta (21), o petista não teve compromissos oficiais.

Apesar do cancelamento das viagens, o político retomará suas atividades na capital federal nesta sexta (22), quando foram agendadas reuniões com o ministro Vinícius Carvalho, da Controladoria-Geral da União (CGU), e com Li Xi, membro do Partido Comunista da China.

Lula, que tem 77 anos, tem marcada uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril no próximo 29 de setembro, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. (ANSA).

