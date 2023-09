Mau tempo adia desfile da Gucci em Milão

MILÃO, 22 SET (ANSA) - As "condições meteorológicas incertas" previstas no bairro de Brera, em Milão, forçaram a grife italiana Gucci a mudar o local do aguardado primeiro desfile de Sabato De Sarno como diretor criativo da marca.

A decisão foi tomada, segundo a Gucci, "para garantir a segurança de todos os trabalhadores da produção e oferecer a melhor experiência possível aos convidados, modelos, colaboradores e participantes".