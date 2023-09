Papa Francisco chega a Marselha para novo alerta sobre migrantes

MARSELHA, 22 SET (ANSA) - O papa Francisco embarcou na manhã desta sexta-feira (22) para Marselha, no sudeste da França, para fazer um novo alerta sobre a crise migratória no mar Mediterrâneo, no momento em que a Itália vive uma situação dramática com novas chegadas na ilha de Lampedusa.

"É uma crueldade, uma terrível falta de humanidade. Eles os mantêm nos campos de concentração líbios e depois os jogam no mar", declarou o Pontífice olhando para a foto de uma mãe migrante com seu filho. "Em Marselha, espero ter a coragem de dizer tudo o que quero dizer".