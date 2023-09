Papa ganha urso de pelúcia para lembrar crianças mortas em Kiev

O presente simbólico homenageia todos os menores ucranianos que agora não poderão mais brincar porque suas vidas foram interrompidas por um foguete ou míssil e foi entregue ao Pontífice durante encontro no Palácio Apostólico.

Com o diplomata, que ocupa o cargo no Vaticano desde abril de 2022, cerca de um mês e meio depois do primeiro ataque russo a Kiev, Jorge Bergoglio conversou durante cerca de uma hora no Salão da Biblioteca Apostólica, na presença de um franciscano ucraniano como tradutor.

Segundo o "Vatican News", Yurach levou ao Papa "calorosas palavras de agradecimento" do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

"A guerra e as propostas de paz do lado ucraniano foram os temas centrais da conversa, juntamente com a missão do cardeal Matteo Zuppi, enviado de paz a Kiev, Moscou, Washington e, recentemente, Pequim", relata o texto.

O líder da Igreja Católica retribuiu o presente do embaixador ucraniano com um Rosário e com a garantia de que "nunca faltarão as suas orações pela Ucrânia e pela população e sua proximidade".

Mais cedo, o argentino já havia reforçado a necessidade de seguir caminhos de diálogo e de paz e apelado que o "mundo seja libertado do flagelo da guerra", em uma mensagem aos participantes do Simpósio Ecumênico na Abadia de Pannonhalma, na Hungria. (ANSA).