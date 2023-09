Papa recorda Napolitano: 'Sempre em busca do bem comum'

Na mensagem, Francisco enfatizou ainda que guarda "uma grata lembrança dos encontros pessoais" que teve com o ex-presidente italiano".

Segundo o argentino, foi durante estes momentos que ele apreciou "a sua humanidade e visão em fazer escolhas importantes com integridade, especialmente em momentos delicados para a vida de país, com o objetivo constante de promover a unidade e a harmonia num espírito de solidariedade, animado pela procura do bem comum".

Considerado uma das figuras políticas mais respeitadas do país, Napolitano foi o 11º presidente na história da República Italiana e o primeiro a ser reeleito para um segundo mandato.

Atualmente, era senador vitalício, cargo a que todos os presidentes eméritos da Itália têm direito. (ANSA).

