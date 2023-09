Políticos italianos lamentam morte de Giorgio Napolitano

Já o presidente da Itália, Sergio Mattarella, lembrou dos mais altos cargos ocupados por Napolitano, como presidente da Câmara dos Deputados, senador vitalício, presidente da República por dois mandatos", e reforçou que em todos ele "interpretou com fidelidade à Constituição e inteligência aguçada o papel de fiador dos valores da nossa comunidade".

"Dedicado à causa dos trabalhadores, a sua ação no combate à espiral de mortes no trabalho foi inesgotável. Sua morte me entristece profundamente" e "dirijo as condolências de toda a nação à sua família", acrescentou Mattarella.

Por fim, enfatizou que a vida de Napolitano "se reflete grande parte da história da segunda metade do século 20, com seus dramas, sua complexidade, seus objetivos e suas esperanças", além de ter travado batalhas significativas pelo desenvolvimento social, pela paz e pelo progresso da Itália e da Europa.

Já o presidente do Senado Ignazio La Russa, garantiu que "a Itália perde um testemunho extraordinário da nossa história republicana", porque, para Napolitano, "a política, a cultura e as instituições eram vida, paixão, mas também racionalidade e coerência".

Por sua vez, o líder da Câmara, Lorenzo Fontana, reforçou que, com a morte de Napolitano, "desaparece um autêntico servidor do Estado".

O ex-premiê da Itália Mario Draghi também prestou condolências e disse que o ex-mandatário tem sido o protagonista absoluto da história italiana e europeia nos últimos 70 anos e "soube aliar o diálogo com todas as culturas políticas com a capacidade de agir com sabedoria e coragem, para proteger os cidadãos e a Constituição".