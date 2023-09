Quando o 'rei Giorgio' se impôs para salvar a Itália

Primeiro presidente comunista, ele iniciou seu primeiro mandato de sete anos em 2006, após a abstenção do partido de Berlusconi na votação no Parlamento. Foi um começo difícil, mas Napolitano manteve boas relações com todos os campos e foi capaz de conquistar lentamente os cidadãos, interpretando os seus sentimentos mais genuínos, como quando foi visto em Berlim comemorando o título da Itália na Copa de 2006.

Por outro lado, os críticos dirão que Napolitano fez do país, que é parlamentarista, uma república presidencialista e adotou uma interpretação bastante liberal de suas próprias prerrogativas no caso da renúncia de Berlusconi. Já os apoiadores o julgarão como determinante para evitar o colapso do país no início da década passada.

O fio condutor de sua ação foi o diálogo entre as forças políticas. Napolitano passou os primeiros dois anos de mandato cuidando do instável governo de Romano Prodi, até sua queda e o posterior retorno de Berlusconi ao poder. Os três anos seguintes foram gastos tentando impor limites ao ativismo do líder conservador. Paradoxalmente, é precisamente com o nascimento do governo Monti que começa a fase mais difícil: apesar de ter evitado uma quebra, a Itália não consegue escapar da recessão. A imagem do governo técnico desmorona pouco a pouco, e o partido de Berlusconi o abandona, levando à renúncia de Monti, contra a vontade de Napolitano, em 2013.

Não só isso: Monti decide entrar na política. Napolitano, em vão, tenta demovê-lo da ideia, e sua relação pessoal sairia arranhada desse episódio. As eleições daquele ano produziriam um Parlamento fragmentado e que não conseguia chegar a um acordo para nomear um primeiro-ministro.

Ao mesmo tempo, era preciso eleger um novo presidente da República, tarefa que, na Itália, cabe a deputados e senadores.

Após cinco votações em que nenhum candidato conseguiu se eleger, dirigentes dos partidos fizeram um apelo para que Napolitano aceitasse ser reconduzido ao cargo, o que seria algo inédito na história da República Italiana.