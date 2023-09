'Salvar vidas no mar é um dever', alerta Papa em Marselha

Para o religioso, "pessoas que correm o risco de se afogar ao ser abandonadas nas ondas devem ser resgatadas", porque "é um dever da humanidade, é um dever da civilização".

O argentino reforçou que não se deve habituar "a considerar os naufrágios como meras notícias de jornal, nem os mortos no mar como números: são nomes e apelidos, são rostos e histórias, são vidas despedaçadas e sonhos desfeitos".

Desde o início de seu pontificado, Jorge Bergoglio defende o acolhimento de migrantes e, inclusive, já visitou campos de refugiados nas ilhas de Lampedusa, Lesbos e Malta, para promover um alerta para a crise no Mediterrâneo.

Durante o seu discurso, lembrou os "irmãos e irmãs afogados no medo, juntamente com as esperanças que carregavam em seus corações".

"Diante de tal tragédia, não bastam palavras, mas ações, mais ainda, humanidade: silêncio, choro, compaixão e oração", enfatizou, convidando todos a respeitarem "um momento de silêncio em memória das vítimas".

Após a homenagem, o líder da Igreja Católica recordou as "diversas pessoas" que, fugindo dos conflitos, da pobreza e dos desastres ambientais, encontram entre as ondas do Mediterrâneo a rejeição definitiva na sua busca de um futuro melhor".