Stellantis confirma investimento de R$ 2,5 bi em fábrica no RJ

RIO DE JANEIRO, 22 SET (ANSA) - O grupo automotivo Stellantis confirmou nesta sexta-feira (22) a continuidade do ciclo de investimentos de R$ 2,5 bilhões até 2025 no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro.

O presidente da Stellantis para América do Sul, Antonio Filosa, esteve com o governador do Rio, Cláudio Castro.