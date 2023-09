UE tem aumento de 25% no número de pedidos de asilo em junho

Os quatro principais países que receberam mais pedidos foram a Alemanha (23.190), Espanha (16.075), França (12.475) e Itália (10.730), o que equivale a 75% dos requerentes de asilo em toda a UE.

Segundo os dados, os sírios dizem respeito ao maior grupo de requerentes de asilo, com 13.150 novos pedidos em junho, seguidos dos afegãos (7.775), venezuelanos (6.925) e colombianos (6.165).

Além disso, 2.975 menores não acompanhados também estão os requerentes, sendo a maioria proveniente da Síria (980) e Afeganistão (910).

No início do mês, a agência da UE para Asilo já havia informado que os pedidos registrados no bloco e na Noruega e Suíça no primeiro semestre de 2023 aumentaram 28% na comparação com o mesmo período do ano passado. (ANSA).

