BRUXELAS, 22 SET (ANSA) - A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, publicou no Twitter: "Choro a partida do ex-presidente da República Italiana Giorgio Napolitano. Um imponente estadista italiano, com um forte coração europeu".

"Foi uma âncora de estabilidade para seu país nos momentos difíceis, profundamente convencido de que uma Europa unida estava no interesse de seus cidadãos", concluiu a presidente da Comissão Europeia. (ANSA).