Velório de Giorgio Napolitano será no Senado da Itália

Ele chefiou o Estado entre maio de 2006 e janeiro de 2015, quando renunciou ao cargo devido à idade avançada. Napolitano também foi presidente da Câmara dos Deputados (1992-1994), ministro do Interior (1996-1998) e ministro da Defesa Civil (1996-1998), além de parlamentar por quase 40 anos.

Atualmente, era senador vitalício, cargo a que todos os presidentes eméritos da Itália têm direito.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte de Napolitano e expressou as condolências em nome do governo.

"Nossos pensamentos e mais profundas condolências vão para a família", declarou ela.

O velório de Giorgio Napolitano deve ocorrer no Palazzo Madama, sede do Senado italiano, já no próximo domingo (24). As bandeiras da Casa estão a meio mastro em sinal de luto.

O Conselho de Ministros do país deve convocar uma reunião para programar os funerais de Estado. As cerimônias devem ser laicas a pedido da família. (ANSA).