Aviões com mais de 370 pessoas quase colidiram em Veneza

O caso envolveu um avião da Ryanair que estava pronto para decolar com 174 passageiros na pista 4 do aeroporto e uma aeronave da Iberia com 203 pessoas e que fazia a aproximação para aterrissar na mesma pista.

No entanto, a tripulação da companhia aérea espanhola não podia ouvir informações sobre a presença da aeronave da empresa irlandesa porque as comunicações não funcionavam.

Segundo o relatório da ASNV, o problema foi causado por um controlador de tráfego aéreo do aeroporto que, ao iniciar seu turno, inseriu o cabo do fone de ouvido no conector errado.

Enquanto isso, os pilotos da Ryanair perceberam que a comunicação não funcionava e alertaram a torre de controle, sabendo da iminente chegada do avião da Iberia.

Em seguida, aumentaram os giros do motor para decolar o mais rapidamente possível. A tripulação da Ryanair ainda tentou entrar em contato com a da Iberia através da frequência de emergência, mas não obteve resposta.

Com risco real de colisão, a aeronave da Ryanair conseguiu decolar e liberar a pista quando o avião da Iberia estava a apenas um quilômetro e meio do aeroporto de Veneza, que ainda apresentava condições de baixa visibilidade.