Delegação brasileira visita produtores de tomate na Itália

SÃO PAULO, 23 SET (ANSA) - Uma campanha financiada com recursos da União Europeia levou uma delegação de empresários e comunicadores brasileiros para conhecer produtores de tomate nas regiões de Campânia e Puglia, no sul da Itália.

A ação ocorreu no âmbito do projeto "Meu Tomatì", promovido pela Oi Pomodoro Centro Sud, que reúne quase todos os produtores do sul e alguns do norte da Itália, maior processadora mundial de tomate, e coordenado no Brasil pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam).