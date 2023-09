Embaixador italiano faz balanço de trabalho no Brasil

"Apesar do difícil contexto pandêmico, desde o início trabalhei para fortalecer o sistema-país, com um jogo de equipe estruturado em vários níveis e sempre em termos de fluxos bilaterais. Nesses quatro anos, as relações econômico-comerciais se intensificaram, impulsionadas por um crescimento de mais de 26% no intercâmbio comercial, pelos mais de 27 bilhões de euros de investimentos italianos anunciados e encomendas obtidas por nossas empresas, e pelo crescente número de empresas italianas ativas no Brasil, recentemente contadas em 986", ressaltou o diplomata.

Na mensagem, Azzarello ressaltou que "a Embaixada, a Rede Consular e os Institutos Italianos de Cultura realizaram mais de 690 eventos de promoção econômico-comercial, linguístico-cultural e científica, sempre com vistas à parceria com as contrapartes brasileiras".

Um exemplo é o "Primeiro Festival de Cinema Italiano no Brasil, em 2022, com a participação de mais de 100 mil espectadores, que em novembro próximo aumentará ainda mais sua difusão em todo o país, atingindo presencialmente e virtualmente, além de gratuitamente, 18 estados, 56 cidades e 76 salas de cinema".

"A capilaridade de nosso trabalho, em todas as áreas das relações bilaterais, tem sido dirigida a todos os estados que compõem este grande país. No decorrer desses quase quatro anos, assinei o primeiro Programa Executivo de Cooperação Científica e Tecnológica Itália-Brasil, que resultou no lançamento de nove projetos de pesquisa. Pela primeira vez, o CNR, Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, e a Embrapa, instituto brasileiro de pesquisa agrícola, assinaram um acordo para fortalecer a cooperação científica e tecnológica bilateral em um setor estratégico em que temos grandes complementaridades", salientou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.