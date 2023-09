Ex-presidente Napolitano terá funeral com honras de Estado

ROMA, 23 SET (ANSA) - O ex-presidente da Itália Giorgio Napolitano, morto na última sexta-feira (22) aos 98 anos de idade, será homenageado com um funeral com honras de Estado na próxima terça (26).

O governo da premiê Giorgia Meloni também determinou que as bandeiras italiana e da União Europeia em edifícios públicos no território nacional e embaixadas e consulados no exterior sejam colocadas a meio mastro até o dia da cerimônia.