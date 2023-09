Itália cria programa semanal para exibir áudios do VAR

ROMA, 23 SET (ANSA) - A Federação Italiana de Futebol (Figc) anunciou neste sábado (23) um acordo com o serviço de streaming Dazn para criar um programa semanal onde serão transmitidos os áudios dos diálogos com o árbitro de vídeo (VAR) das partidas da Série A.

A atração, batizada como "Sunday Night Square", irá ao ar sempre nas noites de domingos, com gravações do VAR da rodada do fim de semana anterior, e contará com convidados da Associação Italiana dos Árbitros (AIA).