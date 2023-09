Italiano que fingiu suicídio é achado na Grécia após 10 anos

Pouco mais de uma semana depois, seu carro foi achado na cidade costeira de Ancona, e a polícia conseguiu descobrir que o homem tinha embarcado em uma balsa com destino a Pátras, na Grécia.

No entanto, três cartas deixadas para familiares de Adamo indicaram que seu plano final era cometer suicídio devido a problemas financeiros.

"Olá, mamãe e papai, não queria fazer mal a vocês, mas, infelizmente, as coisas pioraram e chegou a hora de colocar um ponto final. Tentarei fazer direito pelo menos esse último passo para lhes poupar ao menos a dor do funeral", dizia uma carta de Adamo destinada a seus genitores.

Ao fugir, ele deixou a esposa, Raffaella, e duas filhas.

"Peço apenas uma coisa, a mais importante: ajudem a Raffaella e as meninas", acrescentava a carta do homem.

A esposa, no entanto, não se resignou e dizia na época que Adamo era um bom pai e nunca teria abandonado a família. "Pensei em agiotas, em uma dívida com pessoas más. Ao mesmo tempo, não queria acreditar que ele estivesse morto", contou Raffaella no programa "Chi l'ha visto", que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas e é bastante popular na Itália.