Papa critica 'propaganda alarmista' sobre migrantes na Europa

"Duas palavras ressoaram, alimentando o medo das pessoas: 'invasão' e 'emergência'. Mas quem arrisca a vida no mar não invade; busca acolhimento, busca uma vida", declarou o Papa no evento Encontros Mediterrâneos.

"Quanto à emergência, o fenômeno migratório não é tanto uma urgência momentânea, sempre boa para espalhar propagandas alarmistas, mas sim um fato dos nossos tempos, um processo que envolve três continentes e que deve ser governado com sabedoria e olhar de longo prazo, com uma responsabilidade europeia", disse.

Francisco também afirmou que a solução contra a "terrível praga da exploração de seres humanos não é rejeitar, mas garantir, segundo as possibilidades de cada um, um amplo número de entradas legais e regulares, sustentável graças a um acolhimento equilibrado por parte do continente europeu". "Dizer 'basta' é fechar os olhos", acrescentou.

Apenas a Itália já recebeu 132,9 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, quase o dobro do número registrado no mesmo período do ano passado, segundo o Ministério do Interior.

O aumento dos fluxos migratórios vem provocando caos e superlotação recorrentes na ilha italiana de Lampedusa, porta de entrada para deslocados internacionais na UE devido à sua proximidade em relação à África.

O agravamento da crise fez o governo da premiê Giorgia Meloni aprovar medidas que restringiram o trabalho de ONGs de socorro marítimo e reforçaram o sistema de repatriação. Em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta semana, a primeira-ministra italiana pediu que a organização declarasse uma "guerra global" contra os coiotes do Mediterrâneo.