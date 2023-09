Salão Náutico leva mais de mil barcos e iates a Gênova

O Salão Náutico é realizado em um espaço desenhado pelo premiado arquiteto Renzo Piano e conta com mais de mil embarcações em exposição, todas elas entre dois e 40 metros, totalizando 1.043 marcas de todo o mundo, 4,5% a mais que em 2022.

Além de players do setor e potenciais compradores, o evento atrai o alto escalão da política e já registrou as presenças da premiê Giorgia Meloni, do vice-premiê e ministro da Infraestrutura Matteo Salvini, do governador da Ligúria, Giovanni Toti, e do prefeito de Gênova, Marco Bucci.

Segundo o presidente da associação Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, a Itália é o maior exportador mundial desse segmento, com vendas que totalizaram 3,57 bilhões de euros em 2022. "Somos verdadeiras excelências do made in Italy", ressaltou.

O objetivo dos organizadores é tornar o Salão Náutico de Gênova a principal feira do mundo no setor em 2024. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.