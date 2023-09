Verstappen garante pole em Suzuka; Leclerc é 4º

SÃO PAULO, 23 SET (ANSA) - Após um fim de semana difícil em Singapura, o quase tricampeão Max Verstappen parece ter recuperado o domínio na Fórmula 1.

O holandês da Red Bull assegurou neste sábado (23) a pole position do Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, com um tempo de 1m28s877, quase seis décimos à frente do segundo colocado Oscar Piastri (McLaren).