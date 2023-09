Bezzecchi vence na Índia, e queda de Bagnaia embola MotoGP

"Quero dedicar essa vitória a meu caríssimo amigo que nos deixou. Filippo, essa é para você", disse Bezzecchi, em referência a seu amigo Filippo Momesso, motociclista de 24 anos encontrado sem vida em sua casa em Trento, na Itália, na semana passada.

Depois do GP da Índia, Bagnaia segue líder do mundial de pilotos, com 292 pontos, mas sua vantagem sobre Martín, com 279, caiu de 33 para apenas 13 pontos. Bezzecchi aparece em terceiro, com 248, e também sonha com o título.

Ainda faltam sete etapas para o fim do campeonato: Japão, Indonésia, Austrália, Tailândia, Malásia, Catar e Valência.

(ANSA).

