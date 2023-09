Inter bate Empoli com golaço e se isola na liderança

EMPOLI, 24 SET (ANSA) - A Inter de Milão derrotou o lanterna Empoli fora de casa por 1 a 0, neste domingo (24), e voltou a liderar a Série A da Itália de forma isolada.

O único gol da partida foi marcado aos seis minutos do segundo tempo, por Dimarco, que acertou um belo chute no ângulo do goleiro Berisha.