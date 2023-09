Médicos podem reduzir medicação de chefão da máfia italiana

L'AQUILA, 24 SET (ANSA) - Os médicos que cuidam do chefe da Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, 61 anos, estudam reduzir a medicação do paciente, que entrou em coma irreversível no fim da semana passada devido a um tumor no cólon.

O ex-homem mais procurado da Itália está internado em um hospital de L'Aquila, no centro do país, entre a vida e a morte, mas ainda é incerto por quantos dias ele conseguirá resistir.