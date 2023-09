Napoli tropeça de novo e empata com Bologna na Série A

BOLONHA, 24 SET (ANSA) - Atual campeão italiano, o Napoli ainda não conseguiu deslanchar na Série A 2023/24 e tropeçou mais uma vez neste domingo (24), empatando com o Bologna fora de casa por 0 a 0.

Com isso, o clube azzurro chegou a oito pontos no torneio, em sétimo lugar, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, e já começa a ver a líder Inter de Milão, com 15, se distanciar.