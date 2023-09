Salvar migrantes no mar é dever 'jurídico e moral', diz Alemanha

"Salvar as pessoas que se afogam e se encontram em dificuldade no mar é um dever jurídico, humanitário e moral.

Assim como as guardas costeiras nacionais, principalmente a italiana, os socorristas civis também desempenham um papel de resgate no Mediterrâneo Central", disse o porta-voz.

No último sábado (23), a ONG SOS Humanity confirmou que vai receber 790 mil euros (R$ 4,16 milhões) do governo alemão para financiar operações de resgate no Mediterrâneo, decisão que contou com o aval do Parlamento.

Crosetto, no entanto, definiu essa iniciativa como "muito grave". "Berlim finge não perceber que, desse modo, coloca em dificuldade um país que, em teoria, seria 'amigo'", disse ministro.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores alemão afirmou que o objetivo é apenas apoiar o socorro civil marítimo e projetos em terra firme para as pessoas resgatadas no Mediterrâneo. O financiamento total para essas iniciativas é limitado a 2 milhões de euros (R$ 10,5 milhões).

O governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, acusa as ONGs de agirem como "fator de atração" para migrantes e refugiados no Mediterrâneo, embora elas sejam responsáveis por menos de 10% dos deslocados internacionais que chegam ao país por via marítima.