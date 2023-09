Verstappen vence com folga no Japão e fica a 3 pontos do tri

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o quarto, à frente de Lewis Hamilton (Mercedes) e do outro piloto da escuderia italiana, Carlos Sainz. George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine) e Esteban Ocon (Alpine) completaram o top 10.

Esse resultado sacramentou o título da Red Bull no Mundial de Construtores, com 623 pontos, mesmo com o abandono de Sergio Pérez - a Mercedes, segunda colocada, tem apenas 305, à frente da Ferrari, com 285. Essa é a sexta taça da equipe austríaca e a segunda consecutiva.

Já Verstappen chegou a 13 vitórias em 16 etapas em 2023 e ao 48º triunfo na carreira. Com 400 pontos no campeonato, ele pode ser campeão já no próximo GP, no Catar, com cinco corridas de antecedência. Para isso, basta chegar em sexto na corrida sprint do próximo dia 7 de outubro. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.