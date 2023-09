Brasileira apostará em 'amor' para vencer Copa de Tiramisù

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - São meses de treinos na cozinha, estudos gastronômicos e pesquisas com cidadãos italianos: tudo feito "com muita dedicação, esforço e amor" pela corregedora do estado de São Paulo Patricia Guerra para tentar vencer a Copa do Mundo de Tiramisù, que acontecerá na Itália no próximo mês de outubro.

"Eu tenho feito tiramisù todos os dias. Vizinhos, mãe, parentes, todo mundo prova. Tenho lido bastante, conversado muito com italianos, feito inclusive pesquisas com italianos tradicionais, dando meu tiramisù para eles provarem para tentar chegar o mais próximo da perfeição", revelou à ANSA a brasileira vencedora da seleção nacional e que viajará para Treviso, no norte da Itália, em busca do título de melhor tiramisù do mundo.