Cidade italiana é palco de protesto contra pista de bobsled

"É uma obra insustentável tanto do ponto de vista ambiental como econômico", reclamou Roberta De Zan, membro da comissão Cortina Bene Comune.

O governador da região do Vêneto, Luca Zaia, informou recentemente que as obras do complexo esportivo estão atrasadas "porque não há muitas empresas que possam criar uma infraestrutura como esta". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.