Cientistas italianos investigam mistério sobre buracos negros

ROMA, 25 SET (ANSA) - Está aberta a caça ao misterioso anel de junção ausente dos buracos negros, aquele que deveria ocupar uma posição intermediária entre os menores, formados pelo colapso de uma estrela, e os gigantes supermassivos que povoam os centros das galáxias.

Um avanço na resolução desse mistério foi feito por um estudo internacional liderado por Manuel Arca Sedda, do centro italiano Gran Sasso Science Institute, com a participação da Universidade de Pádua, que foi publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.