Estilista brasileira leva inclusão a Milão com desfile plus size

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - A estilista brasileira Karoline Vitto estreou no último domingo (25) nas passarelas da Semana de Moda de Milão, a convite da grife italiana Dolce & Gabbana, com um desfile voltado ao público plus size.

Com peças de numeração que vão do número 38 ao 58, a coleção de verão 2024 da catarinense radicada em Londres é marcada pela abordagem inclusiva e recebeu o apoio da dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana.