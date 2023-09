Exportações de queijos italianos DOP sobem 15% no 1º semestre

ROMA, 25 SET (ANSA) - As exportações dos queijos italianos de denominação de origem protegida (DOP) seguem escalando: no primeiro semestre de 2024, o aumento das vendas foi de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 1,4 bilhão de euros (R$ 7,37 bi).

As informações foram divulgadas pela Associação dos Queijos Italianos DOP (Afidop), que também informou que em 2022 foram produzidas 575 mil toneladas de queijos DOP, totalizando 45% da produção de laticínios do país.